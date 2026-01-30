Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - St. Lorenz

Betrunkener Randalierer beschädigt Außenspiegel von sechs Fahrzeugen

Lübeck (ots)

Am Freitagmorgen (30.01.2026) wurde dem Polizeinotruf mitgeteilt, dass ein Mann in der Bergenstraße in Lübeck randalieren soll. Dabei soll dieser die Außenspiegel von sechs geparkten Fahrzeugen beschädigt haben. Er wurde durch die Polizei gestellt.

Um 01:30 Uhr meldete sich ein 19-jähriger Anwohner aus der Bergenstraße bei dem Polizeinotruf. Er gab an, von seinem Balkon einen Mann zu beobachten, der gegen die Außenspiegel von geparkten Autos treten und schlagen soll. Dabei soll es bereits zu Beschädigungen gekommen sein.

Die Polizeileitstelle entsendete daraufhin mehrere Streifenwagen des 1. und 2. Polizeireviers zu dem Tatort. Dort konnte der 23-jährige Beschuldigte (Staatsangehörigkeit: Ukrainisch) sitzend und alkoholisiert in einem Mercedes Sprinter angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest bei ergab einen Wert von 2,44 Promille. An dem Fahrzeug war ein Außenspiegel beschädigt. Zudem muss noch ermittelt werden, wie sich der Mann Zugang zu dem Fahrzeuginnenraum verschafft haben könnte.

Bei der Absuche des Tatorts konnten die Beamten neben dem Sprinter noch einen Citroen C4, einen Ford Focus, einen Hyundai, einen Dacia Duster sowie einen Opel Astra mit beschädigten Außenspiegeln feststellen.

Die Fahrzeughalter wurden durch die Polizei informiert.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet. Zudem wird noch geklärt, ob der Mann noch weitere Straftaten begangen haben könnte und wie hoch der entstandene Sachschaden ist. Er wurde nach der Personalienfeststellung und der Ankündigung weiterer Maßnahmen im Wiederholungsfall entlassen, da er trotz der Alkoholisierung orientiert sowie gang- und standsicher gewesen ist.

