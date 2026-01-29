PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH- Heiligenhafen
Leichenfund in Heiligenhafen

Lübeck (ots)

Am Donnerstagvormittag (29.01.2026) ist im Binnengewässer von Heiligenhafen der Leichnam eines Mannes gefunden worden. Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen den leblosen Körper aus dem Wasser. Die Kriminalpolizei in Oldenburg/ Holstein hat die Ermittlungen zur Klärung der Todesursache aufgenommen.

Gegen 10:20 Uhr entdeckte ein Passant den toten Mann im Eichholzweg an der Wasserkante des Binnengewässers und informierte die Polizei. Der Leichnam konnte von Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem teils gefrorenen Wasser geborgen werden. Die Person ist bereits identifiziert: Es handelt sich bei dem Mann um einen 36-jährigen Ostholsteiner.

Unter welchen Umständen die Person verstarb, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei in Oldenburg/ Holstein.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit
Ulli Fritz Gerlach - Pressesprecher -
Telefon: 0451 / 131-2006
Fax: 0451 / 131 - 2019
E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
