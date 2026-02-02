Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Fehmarn/Ostholstein Brand eines Windrades

Lübeck (ots)

Am Montagmorgen (02.02.2026) gegen 08.00 Uhr brannte ein Windrad im Ortsteil Westermarkelsdorf auf Fehmarn. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 500.000 Euro. Ein technischer Defekt dürfte brandursächlich gewesen sein.

Ein Windrad des Bürgerwindpark in Westermarkelsdorf auf Fehmarn brannte am Montagmorgen (02.02.2026) gegen 08.00 Uhr im Bereich der Gondel.

Die Polizei sperrte die Zuwegungen ab, die Feuerwehr sicherte das kontrollierte Abbrennen.

Es wurde niemand verletzt. Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein technischer Defekt den Brand verursacht haben. Der Sachschaden wird auf ca. 500.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell