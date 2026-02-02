PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Fehmarn/Ostholstein Brand eines Windrades

Lübeck (ots)

Am Montagmorgen (02.02.2026) gegen 08.00 Uhr brannte ein Windrad im Ortsteil Westermarkelsdorf auf Fehmarn. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 500.000 Euro. Ein technischer Defekt dürfte brandursächlich gewesen sein.

Ein Windrad des Bürgerwindpark in Westermarkelsdorf auf Fehmarn brannte am Montagmorgen (02.02.2026) gegen 08.00 Uhr im Bereich der Gondel.

Die Polizei sperrte die Zuwegungen ab, die Feuerwehr sicherte das kontrollierte Abbrennen.

Es wurde niemand verletzt. Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein technischer Defekt den Brand verursacht haben. Der Sachschaden wird auf ca. 500.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Pressestelle
Svenja Pries
Telefon: 49 (0) 451/131-2004
Fax: + 49 (0) 431/988-6-342901
E-Mail: Pressestelle.Luebeck.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren