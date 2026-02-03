Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Ahrensbök

Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Lübeck (ots)

Am Dienstagmittag (03.02.2026) ereignete sich auf der Landesstraße 184 zwischen Ahrensbök und Stockelsdorf ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Pkw frontal zusammenstießen. Ein Mann wurde lebensgefährlich und eine Frau wurde leicht verletzt. Beide kamen zur weiteren Behandlung in eine nahegelegene Klinik. Die Polizei hat die Landesstraße 184 für die Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme gesperrt.

Gegen 12:25 Uhr befuhr ersten Erkenntnissen zufolge eine 58-jährige Fahrzeugführerin in einem weißen VW die Landesstraße 184 von Stockelsdorf kommend in Richtung Ahrensbök. Kurz vor Ahrensbök geriet Ostholsteinerin aus derzeit unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegenkommenden schwarzen Fiat zusammen.

Der 67-jährige Fahrer des Fiat, ebenfalls aus Ostholstein, erlitt durch den Zusammenstoß mutmaßlich lebensgefährliche Verletzungen. Die Frau wurde leicht verletzt. Beide Personen wurden in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge sind schwer beschädigt und nicht mehr fahrbereit.

Zur Klärung der konkreten Unfallursache wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lübeck ein Gutachter an den Unfallort bestellt.

Die Landesstraße 184 ist derzeit voll gesperrt. Die Polizei leitet den Verkehr über Dunkelsdorf ab. Nach Abschluss der Unfallaufnahme und dem Abschleppen der Fahrzeuge wird die Fahrbahn wieder freigegeben werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell