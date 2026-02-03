Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Schashagen/Ostholstein Ferienhaus durch Feuer beschädigt

Lübeck (ots)

Die Sauna in einem Ferienhaus in Schashagen geriet am Montagnachmittag (02.02.2026) in Brand. Die Feriengäste konnten das Haus unverletzt verlassen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Die 7-jährige Tochter einer Familie aus Brandenburg hätte am Montagnachmittag (02.02.2026) Rauch aus dem Badezimmer eines Ferienhauses in Schashagen bemerkt und ihre Eltern informiert. Die Eltern und ihre drei Kinder hätten umgehend das Haus verlassen und die Feuerwehr gerufen.

Die Feuerwehr konnte das Feuer in der Sauna im Badezimmer löschen und musste dafür Teile der Holzverkleidung entfernen, um an Glutnester zu gelangen.

Das gesamte Ferienhaus wurde durch das Feuer und Löschwasser stark beschädigt. Nach ersten Schätzungen gehen Polizei und Feuerwehr von einem Schaden in Höhe von etwa 100.000 Euro aus.

Die Eltern und ihre Kinder im Alter von vier und sieben Jahren blieben unverletzt. Sie machten sich noch am gleichen Tag auf die Heimreise nach Brandenburg.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell