Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/Travemündung Blackout auf einem Tankschiff

Lübeck (ots)

Am Mittwochabend (04.02.2026) kam es beim Passieren der Travemündung zu einem vollständigen Blackout auf einem Motortankschiff. Nachdem die Maschine des Tankers gestartet werden konnte, wurde es zum Skandinavienkai begleitet. Es kam zu keinen Personen oder Sachschäden. Die Wasserschutzpolizei in Travemünde hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bei einem Tanker, der unter estnischer Flagge fuhr, fiel während des Passierens der Travemündung die Antriebsmaschine aus. Daraufhin gab es einen vollständigen Blackout auf dem Schiff und ein Notankermanöver erfolgte. Das Schiff wurde durch einen hinzugekommenen Schlepper auf Position gehalten. Nachdem die Maschine des Tankers wieder gestartet werden konnte, wurde das Schiff zum Skandinavienkai in Travemünde begleitet und dort festgemacht.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Seefilter der Maschine durch Schlammeis der Trave verstopft und so den Ausfall verursacht haben. Es kam zu keiner Grundberührung, Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Berufsgenossenschaft Verkehr sprach ein Weiterfahrverbot aus, weitere Ermittlungen der Wasserschutzpolizei folgen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell