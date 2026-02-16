PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Körperverletzung am Hauptbahnhof

Stuttgart (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 23-Jähriger leicht verletzt wurde, kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag (15.02.2026) im S-Bahnbereich des Hauptbahnhofs Stuttgart.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen soll der 23-Jährige gegen 00:20 Uhr im S-Bahnbereich des Hauptbahnhofs Stuttgart zunächst zwei bislang unbekannte Männer verbal angegangen haben. Hieraus entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den Männern. Hierbei soll der 23-Jährige einem seiner Kontrahenten eine Kopfnuss gegeben haben. Die beiden Unbekannten schlugen daraufhin mutmaßlich mehrfach auf den deutschen Staatsangehörigen ein. Als der Sicherheitsdienst der Deutschen Bahn die Situation beruhigte, gelang es den beiden Unbekannten, vom Tatort zu flüchten. Der 23-Jährige zog sich im Rahmen der Auseinandersetzung offenbar leichte Verletzungen zu und musste zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail an: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

