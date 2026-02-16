Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Angriff auf S-Bahn mit Anhängern der Spielvereinigung Greuter Fürth

Eicholzheim (ots)

Am Samstag (14.02.2026) fand die Fußballbegegnung zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und der SpVgg Greuter Fürth statt. Im Rahmen der Anreise wurde ein Zug mit Anhängern der Spielvereinigung Greuter Fürth am Bahnhof Eicholzheim angegriffen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen nutzten etwa 190 Greuter Fürth Anhänger für die Anreise zum Stadion eine S-Bahn der Linie S1 auf der Strecke von Osterburken nach Mannheim. Beim Halt der S-Bahn am Bahnhof Eicholzheim soll die stehende S-Bahn unvermittelt von etwa 90 vermummten Personen angegriffen worden sein. Unter anderem sollen die Unbekannten die S-Bahn mit Pyrotechnik beworfen haben. Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Reisenden und den unbekannten Tatverdächtigen kam es offenbar nicht. Durch den Vorfall wurde die Bahn beschädigt und musste aus dem Betrieb genommen werden. Die 90 vermummten Personen flüchteten noch vor dem Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte der Bundes- und Landespolizei vom Tatort.

Ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs sowie der gemeinschädlichen Sachbeschädigung, wurde durch die zuständige Bundespolizei eingeleitet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail an: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell