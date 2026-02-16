PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Angriff auf S-Bahn mit Anhängern der Spielvereinigung Greuter Fürth

Eicholzheim (ots)

Am Samstag (14.02.2026) fand die Fußballbegegnung zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und der SpVgg Greuter Fürth statt. Im Rahmen der Anreise wurde ein Zug mit Anhängern der Spielvereinigung Greuter Fürth am Bahnhof Eicholzheim angegriffen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen nutzten etwa 190 Greuter Fürth Anhänger für die Anreise zum Stadion eine S-Bahn der Linie S1 auf der Strecke von Osterburken nach Mannheim. Beim Halt der S-Bahn am Bahnhof Eicholzheim soll die stehende S-Bahn unvermittelt von etwa 90 vermummten Personen angegriffen worden sein. Unter anderem sollen die Unbekannten die S-Bahn mit Pyrotechnik beworfen haben. Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Reisenden und den unbekannten Tatverdächtigen kam es offenbar nicht. Durch den Vorfall wurde die Bahn beschädigt und musste aus dem Betrieb genommen werden. Die 90 vermummten Personen flüchteten noch vor dem Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte der Bundes- und Landespolizei vom Tatort.

Ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs sowie der gemeinschädlichen Sachbeschädigung, wurde durch die zuständige Bundespolizei eingeleitet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail an: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 12:28

    BPOLI S: Körperverletzung am Hauptbahnhof

    Stuttgart (ots) - Zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 23-Jähriger leicht verletzt wurde, kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag (15.02.2026) im S-Bahnbereich des Hauptbahnhofs Stuttgart. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen soll der 23-Jährige gegen 00:20 Uhr im S-Bahnbereich des Hauptbahnhofs Stuttgart zunächst zwei bislang unbekannte Männer verbal angegangen haben. Hieraus entwickelte ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 12:26

    BPOLI S: S-Bahn im Streit beschädigt

    Renningen (ots) - Am Mittwochmorgen (11.02.2026) geriet ein 19-Jähriger mit einem 38-jährigen Triebfahrzeugführer am Bahnhof Weil der Stadt in eine verbale Auseinandersetzung. Bisherigen Informationen zufolge soll der 19-Jährige gegen 08:40 Uhr im Türbereich einer S-Bahn der Linie S6 geraucht und so die Abfahrt der Bahn verzögert haben. Er wurde daraufhin offenbar durch den Triebfahrzeugführer der S-Bahn auf sein ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 12:24

    BPOLI S: Reisende rassistisch beleidigt - Bundespolizei sucht Zeugen

    Ulm / Esslingen (ots) - Am Freitagmittag (13.02.2026) kam es in einem Regionalexpress zwischen Ulm und Esslingen zu gleich mehreren Fällen rassistischer Beleidigungen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge bestiegen die beiden bislang unbekannten Tatverdächtigen gegen 14:17 Uhr am Hauptbahnhof Ulm einen Regionalexpress in Fahrtrichtung Stuttgart. Unmittelbar nach dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren