POL-WAF: Ennigerloh. Diebstahl von Baustelle

Warendorf (ots)

Mehrere Rohre und Teile aus Edelstahl sind zwischen Montag (16.02.2026, 16.30 Uhr) und Dienstag (17.02.2026, 08.00 Uhr) von der Baustelle eines Rohbaus in Ennigerloh gestohlen worden.

Die Täter verschafften sich Zugang zu dem Gebäude an der Karlstraße und stahlen die Teile in einem zweistelligen Wert.

Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

