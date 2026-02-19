Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Opel angefahren - Hinweise zu Beteiligtem

Warendorf (ots)

Ein grüner Opel Vivaro ist am Mittwoch (18.02.2026) gegen 15.00 Uhr an der Schulstraße in Ostbevern angefahren und beschädigt worden.

Zeugen beobachteten, wie der Beteiligte flüchtete, ohne die Polizei zu rufen. Hier handelt es sich um den Fahrer eine grauen SUV Duster.

Hinweise zu dem Beteiligten nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell