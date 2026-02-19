PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WAF: Ostbevern. Opel angefahren - Hinweise zu Beteiligtem

Warendorf (ots)

Ein grüner Opel Vivaro ist am Mittwoch (18.02.2026) gegen 15.00 Uhr an der Schulstraße in Ostbevern angefahren und beschädigt worden.

Zeugen beobachteten, wie der Beteiligte flüchtete, ohne die Polizei zu rufen. Hier handelt es sich um den Fahrer eine grauen SUV Duster.

Hinweise zu dem Beteiligten nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

