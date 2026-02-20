Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Beteiligter nach Überholmanöver gesucht

Warendorf (ots)

Wir suchen einen unbekannten Autofahrer, der am Donnerstag (19.02.2026) zwischen 07.55 Uhr und 08.30 Uhr auf der B 475 in Ennigerloh unterwegs war.

Der Unbekannte überholte einen vorausfahrenden Pkw. Gleichzeitig kam ihm ein 21-jähriger Warendorfer in seinem Pkw entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Warendorfer aus und touchierte die Leitplanke. Der Überholende fuhr weiter, ohne sich um den Schaden des Warendorfers zu kümmern.

Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

