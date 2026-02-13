PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Sachbeschädigungen durch Graffiti/Zeugenaufruf

Contwig (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 11.02.2026 auf Donnerstag, 12.02.2026 besprühten bislang unbekannte Täter die Fassaden zweier Häuser in der Goethestraße. An einer Fassade eines unbewohnten Mehrfamilienhauses waren die Tags "TA" und "T2" in grauer Farbe aufgesprüht, an der Fassade eines Einfamilienhauses konnte ein grauer durchgezogener Strich festgestellt werden. Der Gesamtschaden dürfte sich auf ca. 1500.- Euro belaufen. Bereits in der Nacht von Dienstag, 10.02.2026 auf Mittwoch, 11.02.2026 wurde in der Starenstraße ein Holzzaun mit weißen Schriftzügen "ACAB", "TAZO 67 FCK" und "TAZO" besprüht. Hier dürfte ein Schaden von ca. 500.- Euro entstanden sein. Die Polizei sucht nun Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Alle Meldungen Alle
  • 13.02.2026 – 11:09

    POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht/Zeugen gesucht

    Zweibrücken (ots) - Am Donnerstag, 12.02.2026, in der Zeit vom 16.00 Uhr bis 16.50 Uhr befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug die Langentalstraße in Richtung Etzelweg und streifte beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten, grünen PKW Suzuki Ignis. Der geschätzte Sachschaden dürfte sich auf ca. 5000.- Euro belaufen. Ohne sich um den ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 12:45

    POL-PIZW: Reifen an Renault Twingo platt gestochen/Polizei sucht Zeugen

    Zweibrücken (ots) - Bereits in der Nacht von Sonntag, 08.02.2026 auf Montag, 09.02.2026 zerstachen bislang unbekannte Täter in der Karlstraße an einem dort geparkten roten PKW Renault Twingo den Vorder- und Hinterreifen auf der Fahrerseite. Der Schaden dürfte sich auf ca. 500.- Euro belaufen. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 14:19

    POL-PIZW: Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

    Zweibrücken (ots) - Am Montagnachmittag, 09.02.2026 befuhr der 27-jährige Fahrer eines PKW VW Golf die Bundesautobahn 8 in Richtung Pirmasens und verließ diese an der Anschlussstelle Contwig. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er in der Abfahrt im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen die rechte Leitplanke. Von dort aus wurde der VW Golf auf die Gegenfahrspur geschleudert, wo ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren