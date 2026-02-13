Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Sachbeschädigungen durch Graffiti/Zeugenaufruf

Contwig (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 11.02.2026 auf Donnerstag, 12.02.2026 besprühten bislang unbekannte Täter die Fassaden zweier Häuser in der Goethestraße. An einer Fassade eines unbewohnten Mehrfamilienhauses waren die Tags "TA" und "T2" in grauer Farbe aufgesprüht, an der Fassade eines Einfamilienhauses konnte ein grauer durchgezogener Strich festgestellt werden. Der Gesamtschaden dürfte sich auf ca. 1500.- Euro belaufen. Bereits in der Nacht von Dienstag, 10.02.2026 auf Mittwoch, 11.02.2026 wurde in der Starenstraße ein Holzzaun mit weißen Schriftzügen "ACAB", "TAZO 67 FCK" und "TAZO" besprüht. Hier dürfte ein Schaden von ca. 500.- Euro entstanden sein. Die Polizei sucht nun Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

