PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Massiver Widerstand gegen Ordnungshüter

Warendorf (ots)

Ein 32-jähriger Mann ohne Wohnsitz ist am Donnerstagabend (19.02.2026, 18.30 Uhr) in Ahlen aufgefallen, weil er mit einer Holzlatte auf Fahrzeuge eingeschlagen hatte. Zeugen hatten den randalierenden Mann dem Ordnungsamt gemeldet.

Als zwei Mitarbeiter auf ihn zugingen, begann er unmittelbar die beiden anzuspucken und zu treten. Gemeinsam brachten sie ihn zu Boden und hielten ihn dort, bis zum Eintreffen der Polizei.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam. Auch ihnen gegenüber verhielt er sich äußerst aggressiv und leistete massiven Widerstand. Er trat mehrmals gegen die Polizisten, sodass weitere Kräfte unterstützten. Der 32-Jährige wirkte stark alkoholisiert, ein freiwilliger Atemalkoholtest war aufgrund seines Zustandes nicht möglich.

Ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 20.02.2026 – 07:57

    POL-WAF: Telgte. Auffahrunfall endet in Krankenhaus

    Warendorf (ots) - Bei einem Auffahrunfall in Telgte ist am Donnerstag (19.02.2026, 07.08 Uhr) ein Autofahrer leicht verletzt worden. Der 63-jährige Telgter fuhr auf der Straße Bockhorner Heide, genau wie ein 62-jähriger Autofahrer aus Ostbevern dahinter - beide in die selbe Richtung. Als beide Richtung B 51 abbiegen wollten, fuhr der Ostbeveraner dem Telgter auf, da dieser verkehrsbedingt abbremste. Rettungskräfte ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 07:49

    POL-WAF: Ennigerloh. Beteiligter nach Überholmanöver gesucht

    Warendorf (ots) - Wir suchen einen unbekannten Autofahrer, der am Donnerstag (19.02.2026) zwischen 07.55 Uhr und 08.30 Uhr auf der B 475 in Ennigerloh unterwegs war. Der Unbekannte überholte einen vorausfahrenden Pkw. Gleichzeitig kam ihm ein 21-jähriger Warendorfer in seinem Pkw entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Warendorfer aus und touchierte die Leitplanke. Der Überholende fuhr weiter, ohne sich ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 10:14

    POL-WAF: Beckum. Hinweise nach Steinwurf auf Auto erbeten

    Warendorf (ots) - Wer kann Hinweise zu einem Kind/Jugendlichen geben, das/der am Mittwoch (18.02.2026, 14.30 Uhr) einen Stein von einer Brücke in Beckum fallen gelassen hat? Der handgroße Stein wurde von einer Brücke an der Dyckerhoffstraße fallen gelassen und traf ein Auto auf der Motorhaube. Der Fahrer des Pkw blieb körperlich unverletzt, das Auto wurde beschädigt. Mehrere Zeugen bemerkten das Kind/den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren