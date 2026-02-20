Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Massiver Widerstand gegen Ordnungshüter

Warendorf (ots)

Ein 32-jähriger Mann ohne Wohnsitz ist am Donnerstagabend (19.02.2026, 18.30 Uhr) in Ahlen aufgefallen, weil er mit einer Holzlatte auf Fahrzeuge eingeschlagen hatte. Zeugen hatten den randalierenden Mann dem Ordnungsamt gemeldet.

Als zwei Mitarbeiter auf ihn zugingen, begann er unmittelbar die beiden anzuspucken und zu treten. Gemeinsam brachten sie ihn zu Boden und hielten ihn dort, bis zum Eintreffen der Polizei.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam. Auch ihnen gegenüber verhielt er sich äußerst aggressiv und leistete massiven Widerstand. Er trat mehrmals gegen die Polizisten, sodass weitere Kräfte unterstützten. Der 32-Jährige wirkte stark alkoholisiert, ein freiwilliger Atemalkoholtest war aufgrund seines Zustandes nicht möglich.

Ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet.

