PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Fahrzeugführer bei Alleinunfall verstorben

Warendorf (ots)

Am Freitag (20.02.2026) gegen 08.15 Uhr kam es in Beckum auf der Lippborger Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Pkw fuhr aus Beckum kommend in Richtung Lippborg. Das Fahrzeug kam aus bislang ungeklärter Ursache in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Das Auto fing Feuer und brannte aus. Der Fahrzeugführer, der sich alleine im Fahrzeug befand, verstarb noch an der Unfallstelle. Nach bisherigen Ermittlungen handelt es sich vermutlich um einen 37-jährigen Mann aus Lippetal. Die Feuerwehr Beckum übernahm die Löscharbeiten. Zur Unterstützung bei der Verkehrsunfallaufnahme wurde ein Unfallaufnahmeteam hinzugezogen. Die Lippborger Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme und der Löscharbeiten voll gesperrt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 20.02.2026 – 08:24

    POL-WAF: Ahlen. Massiver Widerstand gegen Ordnungshüter

    Warendorf (ots) - Ein 32-jähriger Mann ohne Wohnsitz ist am Donnerstagabend (19.02.2026, 18.30 Uhr) in Ahlen aufgefallen, weil er mit einer Holzlatte auf Fahrzeuge eingeschlagen hatte. Zeugen hatten den randalierenden Mann dem Ordnungsamt gemeldet. Als zwei Mitarbeiter auf ihn zugingen, begann er unmittelbar die beiden anzuspucken und zu treten. Gemeinsam brachten sie ihn zu Boden und hielten ihn dort, bis zum Eintreffen ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 07:57

    POL-WAF: Telgte. Auffahrunfall endet in Krankenhaus

    Warendorf (ots) - Bei einem Auffahrunfall in Telgte ist am Donnerstag (19.02.2026, 07.08 Uhr) ein Autofahrer leicht verletzt worden. Der 63-jährige Telgter fuhr auf der Straße Bockhorner Heide, genau wie ein 62-jähriger Autofahrer aus Ostbevern dahinter - beide in die selbe Richtung. Als beide Richtung B 51 abbiegen wollten, fuhr der Ostbeveraner dem Telgter auf, da dieser verkehrsbedingt abbremste. Rettungskräfte ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 07:49

    POL-WAF: Ennigerloh. Beteiligter nach Überholmanöver gesucht

    Warendorf (ots) - Wir suchen einen unbekannten Autofahrer, der am Donnerstag (19.02.2026) zwischen 07.55 Uhr und 08.30 Uhr auf der B 475 in Ennigerloh unterwegs war. Der Unbekannte überholte einen vorausfahrenden Pkw. Gleichzeitig kam ihm ein 21-jähriger Warendorfer in seinem Pkw entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Warendorfer aus und touchierte die Leitplanke. Der Überholende fuhr weiter, ohne sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren