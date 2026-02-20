POL-WAF: Beckum. Fahrzeugführer bei Alleinunfall verstorben
Warendorf (ots)
Am Freitag (20.02.2026) gegen 08.15 Uhr kam es in Beckum auf der Lippborger Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Pkw fuhr aus Beckum kommend in Richtung Lippborg. Das Fahrzeug kam aus bislang ungeklärter Ursache in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Das Auto fing Feuer und brannte aus. Der Fahrzeugführer, der sich alleine im Fahrzeug befand, verstarb noch an der Unfallstelle. Nach bisherigen Ermittlungen handelt es sich vermutlich um einen 37-jährigen Mann aus Lippetal. Die Feuerwehr Beckum übernahm die Löscharbeiten. Zur Unterstützung bei der Verkehrsunfallaufnahme wurde ein Unfallaufnahmeteam hinzugezogen. Die Lippborger Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme und der Löscharbeiten voll gesperrt.
