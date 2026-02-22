PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. BMW angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat zwischen Donnerstag (19.02.2026, 17.00 Uhr) und Freitag (20.02.2026, 11.30 Uhr) einen grauen BMW 320 in Ostbevern angefahren und ist danach geflüchtet.

Das Auto stand an der Wischhausstraße und wurde vorne rechts beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

