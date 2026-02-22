POL-WAF: Ostbevern. BMW angefahren und geflüchtet
Warendorf (ots)
Ein Unbekannter hat zwischen Donnerstag (19.02.2026, 17.00 Uhr) und Freitag (20.02.2026, 11.30 Uhr) einen grauen BMW 320 in Ostbevern angefahren und ist danach geflüchtet.
Das Auto stand an der Wischhausstraße und wurde vorne rechts beschädigt.
Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
