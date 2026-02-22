Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. BMW angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat zwischen Donnerstag (19.02.2026, 17.00 Uhr) und Freitag (20.02.2026, 11.30 Uhr) einen grauen BMW 320 in Ostbevern angefahren und ist danach geflüchtet.

Das Auto stand an der Wischhausstraße und wurde vorne rechts beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell