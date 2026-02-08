LPI-G: Reifen zerstochen
Altenburger Land (ots)
Altenburg: In der Zeit vom 07.02.2026, 02:30 Uhr bis zum 07.02.2026, 14:15 Uhr zerstach ein bislang unbekannter Täter in der Hempelstraße zwei Reifen an einem dort geparkten Pkw Audi. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Tatgeschehen mit der Bezugsnummer 26030499 und nimmt Hinweise telefonisch unter 03447 / 4710 entgegen.
