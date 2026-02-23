POL-WAF: Drensteinfurt. Audi A3 angefahren und geflüchtet
Warendorf (ots)
Ein Unbekannter hat zwischen Donnerstag (19.02.2026, 17.00 Uhr) und Samstag (21.02.2026, 10.00 Uhr) einen braunen Audi A3 in Drensteinfurt angefahren.
Das Auto stand in diesem Zeitraum auf einem Parkplatz an der Wittekindstraße und wurde linksseitig beschädigt. Spuren deuten darauf hin, dass es sich bei dem Beteiligten um den Fahrer eines größeren Fahrzeuges gehandelt haben könnte.
Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
