Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Fußballspiel endet 1:0 - Friedlicher Verlauf

Warendorf (ots)

Trotz Dauerregen sind am Sonntag (22.02.2026) knapp 400 Fußball-Fans in Ahlen Richtung August-Kirchner-Straße gepilgert. Im Wersestadion empfing Rot Weiss Ahlen die Spielvereinigung Erkenschwick zum ersten Heimspiel des Jahres 2026.

Polizisten sicherten mit verstärkten Kräften die Partie und sorgten dafür, dass es schon zu Beginn kein Aufeinandertreffen konkurrierender Fans gab. Aus polizeilicher Sicht verliefen An- und Abreise von Heim- und Gästefans störungsfrei und friedlich. Ein Einschreiten während des Spiels war ebenfalls nicht erforderlich.

Am Ende gingen alle Zuschauer nach einem 1:0 für Ahlen auseinander.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 22.02.2026 – 14:10

    POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Wohnung

    Warendorf (ots) - Ein Unbekannter ist am Freitagmorgen (20.02.2026) in eine Dachgeschosswohnung in Ahlen eingebrochen. Zwischen 06.30 Uhr und 06.45 Uhr verschaffte sich der Täter über ein Dachflächenfenster Zugang zu der Wohnung an der Lessingstraße und stahl unter anderem Schmuck. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur ...

    mehr
  • 22.02.2026 – 13:15

    POL-WAF: Ahlen. BMW angefahren und geflüchtet

    Warendorf (ots) - Ein grauer 2er BMW ist am Freitag (20.02.2026) in Ahlen angefahren und beschädigt worden. Das Auto stand zwischen 11.45 Uhr und 12.00 Uhr auf einem Parkplatz an der Straße Südenmauer und wurde hinten links touchiert. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: Polizei Warendorf ...

    mehr
  • 22.02.2026 – 13:05

    POL-WAF: Ostbevern. BMW angefahren und geflüchtet

    Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat zwischen Donnerstag (19.02.2026, 17.00 Uhr) und Freitag (20.02.2026, 11.30 Uhr) einen grauen BMW 320 in Ostbevern angefahren und ist danach geflüchtet. Das Auto stand an der Wischhausstraße und wurde vorne rechts beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur Pressemitteilung ...

    mehr
