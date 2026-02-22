Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Fußballspiel endet 1:0 - Friedlicher Verlauf

Trotz Dauerregen sind am Sonntag (22.02.2026) knapp 400 Fußball-Fans in Ahlen Richtung August-Kirchner-Straße gepilgert. Im Wersestadion empfing Rot Weiss Ahlen die Spielvereinigung Erkenschwick zum ersten Heimspiel des Jahres 2026.

Polizisten sicherten mit verstärkten Kräften die Partie und sorgten dafür, dass es schon zu Beginn kein Aufeinandertreffen konkurrierender Fans gab. Aus polizeilicher Sicht verliefen An- und Abreise von Heim- und Gästefans störungsfrei und friedlich. Ein Einschreiten während des Spiels war ebenfalls nicht erforderlich.

Am Ende gingen alle Zuschauer nach einem 1:0 für Ahlen auseinander.

