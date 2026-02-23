PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Auto überschlägt sich - Zwei Schwerverletzte

Warendorf (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am Samstagabend (21.02.2026, 22.00 Uhr) zwei Frauen in Telgte schwer verletzt worden.

Die 27-jährige Telgterin fuhr in ihrem Auto auf der B 51 Richtung Münster. Aus noch unklarer Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Leitpfosten. Danach streifte das Auto einen Baum, überschlug sich und blieb auf der Seite liegen.

Rettungskräfte brachten die 27-Jährige und ihre 29-jährige Beifahrerin aus Telgte jeweils schwer verletzt zur stationären Behandlung in Krankenhäuser.

Die Fahrerin hat keinen Führerschein. Da sich Hinweise auf den Konsum von Drogen ergaben, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Sachschaden wird auf 30.200 Euro geschätzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

