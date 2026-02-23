Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Hinweise nach Fahrerflucht erbeten

Warendorf (ots)

Auf dem Parkplatz eines Discounters an der Rottmannstraße in Ahlen ist am Sonntag (22.02.2026) ein weißer 3er BMW angefahren worden. Das Auto stand zwischen 07.00 Uhr und 19.00 Uhr an dem Parkplatz und wurde beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell