Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Malchow erhält neues Löschfahrzeug

Schwerin (ots)

Innen-Staatssekretär Dr. Christian Frenzel übergibt am Samstag an Bürgermeister René Putzar ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 (HLF 20) für die Feuerwehr der Inselstadt Malchow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind dazu herzliche eingeladen.

Termin: 7. Februar 2026, 10 Uhr

Ort: Gerätehaus FFW Malchow, Alt Schweriner Weg 5, 17213 Malchow

Malchow erhielt für das neue Fahrzeug eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 170.000 Euro.

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Telefon: 0385/58812003
E-Mail: presse@im.mv-regierung.de
https://www.regierung-mv.de

