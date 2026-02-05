Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
IM-MV: Presseeinladung: Malchow erhält neues Löschfahrzeug
Schwerin (ots)
Innen-Staatssekretär Dr. Christian Frenzel übergibt am Samstag an Bürgermeister René Putzar ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 (HLF 20) für die Feuerwehr der Inselstadt Malchow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte.
Termin: 7. Februar 2026, 10 Uhr
Ort: Gerätehaus FFW Malchow, Alt Schweriner Weg 5, 17213 Malchow
Malchow erhielt für das neue Fahrzeug eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 170.000 Euro.
