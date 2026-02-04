PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Innenminister übergibt Hoheitszeichen für Poppendorf

Schwerin (ots)

Innenminister Christian Pegel übergibt morgen an Bürgermeister Jörg Wallis einen Wappenbrief und die Genehmigung einer Flagge für die Gemeinde Poppendorf im Landkreis Rostock.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind dazu herzlich eingeladen.

Termin: Donnerstag, 5. Februar 2026, 14 Uhr

Ort: Gemeinde Poppendorf, Am Wall 8, 18184 Poppendorf

Das Wappen kann die Gemeinde künftig unter anderem im Siegel, Briefkopf und auf Amtsschildern führen. Die Flagge, die an einem Mast gehisst wird, kann repräsentative Zwecke der Gemeinde erfüllen. Die endgültige Verwendung des Wappens kann jede Gemeinde selbst festlegen.

Rückfragen bitte an:

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Telefon: 0385/58812003
E-Mail: presse@im.mv-regierung.de
https://www.regierung-mv.de

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Weitere Meldungen: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren