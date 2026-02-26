Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen-Hirschlanden: 10.000 Euro Sachschaden nach Unfall in der Ditzinger Straße

Ludwigsburg (ots)

Ein 86-jähriger Skoda-Lenker war am Mittwoch (25.02.2026) gegen 11:30 Uhr auf der Ditzinger Straße in Hirschlanden unterwegs. Aufgrund einer Engstelle wollte der Senior auf die rechte Seite fahren, um dem Gegenverkehr Platz zu machen. Jedoch verwechselte er mutmaßlich das Bremspedal mit dem Gaspedal und beschleunigte stark. Infolge dessen kollidierte der 86-Jährige mit einem Baum auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite. Der Senior wurde leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

