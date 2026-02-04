Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Ausgedehnter Brand in einem Einfamilienhaus

Gevelsberg (ots)

Am späten Abend wurde die Gevelsberger Feuerwehr zu einem gemeldeten Brand in der Breslauer Straße gerufen. Bereits auf der Anfahrt wurde eine Alarmstufenerhöhung angeordnet, da mehrere Anrufe bei der Leitstelle eingingen und zunächst unklar war, ob sich noch Personen in dem Brandgebäude befanden. Vor Ort handelte es sich um einen voll entwickelten Brand in einem Einfamilienhaus, bei dem schon Flammen aus dem Fenster drangen. Glücklicherweise befanden sich zum Zeitpunkt des Eintreffens der ersten Kräfte keine Personen mehr in dem Gebäude. Umgehend wurde die Brandbekämpfung eingeleitet. Hier wurde durch einen Innenangriff und zusätzlich durch einen von außen geführter Löschangriff, der Brand unter Kontrolle gebracht. Da ein Teil des Daches vom Feuer angegriffen wurde, musste der entsprechende Bereich abgedeckt und abgelöscht werden. Neben den Kräften der Hauptwache waren auch alle drei Löschzüge in dem Einsatz mit eingebunden. Die Feuerwehren Schwelm und Ennepetal stellten während der Dauer des Einsatzes den Grundschutz im Stadtgebiet sicher. Der Einsatz konnte nach drei Stunden beendet werden. Abschließend wurde die Einsatzstelle zur Brandursachenermittlung an die Kriminalpolizei übergeben.

Original-Content von: Feuerwehr Gevelsberg, übermittelt durch news aktuell