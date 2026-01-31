PRESSEPORTAL Presseportal Logo

FW-EN: Verkehrsunfall auf der BAB1

Am Freitagnachmittag wurde die Feuerwehr Gevelsberg zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 alarmiert. Bei dem Unfall wurde eine Person verletzt und durch den Rettungsdienst mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Wuppertal transportiert. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle, streute auslaufende Betriebsmittel ab und reinigte die Fahrbahn von Trümmerteilen. Im Einsatz waren Kräfte der Hauptwache, der Einsatzführungsdienst, die Fachgruppe IUK sowie der Löschzug 2. Der Einsatz konnte nach rund 60 Minuten beendet werden.

