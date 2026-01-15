Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch und Ingewahrsamnahme

Iserlohn (ots)

An der Pütterstraße wurde ein Pedelec aus einem Kellerabteil entwendet. Unbekannte hatten dafür gestern Nachmittag zwischen 14.50-15.45 Uhr eine Tür aufgehebelt, nun werden Zeugen gesucht.

Ein 21 und ein 40 Jahre Iserlohner stritten sich gestern Abend gegen 20.40 Uhr verbal am Bahnhof, weshalb die Polizei gerufen wurde. Offenbar verfolgte der 40-Jährige den 21-Jährigen und beleidigte diesen, man ging über den Poth in Richtung Kurt-Schuhmacher-Ring. Dort stieß die Polizei dazu und nahm den 40 Jahre alten Iserlohner in Gewahrsam, welcher den Kontrahenten mit der Faust geschlagen haben soll. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Beleidigung in der Sache und bittet Zeugen des Geschehens unter 0237191990 um Hinweise zum Sachverhalt. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell