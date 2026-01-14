POL-MK: Werkstatt geplündert

Iserlohn (ots) - In der Nacht auf Dienstag haben Unbekannte an Fenstern und Türen eines Einfamilienhauses an der Eibenstraße in Sümmern gehebelt. Sie gelangten nicht ins Innere, anders war es jedoch an der Laventiestraße. Hier hebelten sie ein Kellerfenster auf und durchwühlten das Gebäude. Die Kripo ermittelt nun zu den Einbrüchen und bittet Zeugen unter 0237191990 um Hinweise. Ebenso hat man sich in der Nacht an zwei Fahrzeugen versucht. An der Sofienstraße wurde ...

