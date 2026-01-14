PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Werkstatt geplündert

Halver (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Freitagabend und gestern Mittag in eine Werkstatt Auf dem Heede eingebrochen. Sie entwendeten Werkzeuge, nun ermittelt die Kripo und sucht unter 0235391990 Zeugen. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 14.01.2026 – 09:06

    POL-MK: Mutmaßlicher Dieb ertappt

    Hemer (ots) - Ein 18 Jahre alter Iserlohner machte sich heute früh um 4.30 Uhr an der Tür einer Imbissbude zu schaffen, womöglich wollte er sie aufbrechen. Er wurde dabei jedoch auf einer Videokamera beobachtet, zwei Hemeraner riefen die Polizei und hielten den 18-Jährigen vor Ort bis zum Eintreffen der Polizei fest. Diesen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 09:05

    POL-MK: Einbrecher in Sümmern

    Iserlohn (ots) - In der Nacht auf Dienstag haben Unbekannte an Fenstern und Türen eines Einfamilienhauses an der Eibenstraße in Sümmern gehebelt. Sie gelangten nicht ins Innere, anders war es jedoch an der Laventiestraße. Hier hebelten sie ein Kellerfenster auf und durchwühlten das Gebäude. Die Kripo ermittelt nun zu den Einbrüchen und bittet Zeugen unter 0237191990 um Hinweise. Ebenso hat man sich in der Nacht an zwei Fahrzeugen versucht. An der Sofienstraße wurde ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 09:04

    POL-MK: Wohnung durchwühlt

    Meinerzhagen (ots) - Gestern wurde zwischen 16.20-19.20 Uhr in eine Wohnung am Gräfingsholz im Bereich Hahnenbecke eingebrochen. Unbekannte knackten die Tür und stahlen Schmuck und Bargeld, nun bittet die Kripo unter 0235491990 um Hinweise. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1299 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren