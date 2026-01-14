Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Werkstatt geplündert
Halver (ots)
Unbekannte Täter sind zwischen Freitagabend und gestern Mittag in eine Werkstatt Auf dem Heede eingebrochen. Sie entwendeten Werkzeuge, nun ermittelt die Kripo und sucht unter 0235391990 Zeugen. (lubo)
