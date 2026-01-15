Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: 68 statt 30 km/h: Fahrverbot - Geschwindigkeitsmessungen der Polizei
Werdohl/ Letmathe (ots)
1. Messstelle Werdohl-Borbecke, B 229, Zeit 14.01.2026, 12 bis 17 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 1440, Verwarngeldbereich 29, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 3, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 82 statt 60 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart Pkw, Zulassungsbehörde MK.
2. Messstelle Iserlohn-Letmathe, Oeger Straße Zeit 14.01.2026, 11:45 bis 18 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 980, Verwarngeldbereich 102, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 63, Anzahl der Fahrverbote 1, Höchster Messwert 68 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.
