POL-LB: Weil der Stadt - Merklingen: 60-Jähriger stiehlt Brennholz

Ludwigsburg (ots)

Bereits im Januar hatte der örtlich zuständige Bauhof im Bereich der Grenzhofstraße in Weil der Stadt - Merklingen Baumschnittarbeiten durchgeführt. Das Schnittgut wurde am Rand eines Feldweges zwischen Merklingen und Hausen bis zur Abholung gelagert.

Ein 60-Jähriger fuhr am Mittwoch (25.02.2026) gleich mehrere Male mit einem Pkw mit Anhänger zu diesem Feldweg, um insgesamt rund zwei Festmeter Brennholz im Wert von etwa 160 Euro zu entwenden. Der Mann wollte das Schnittgut mutmaßlich für private Zwecke nutzen.

Der 60-Jährige musste nun das Holz wieder zurückbringen und muss mit einer Strafanzeige wegen Diebstahls rechnen.

