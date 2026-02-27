Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: 16-Jährige leistet Widerstand und beleidigt Polizisten

Ludwigsburg (ots)

Mit einer Strafanzeige unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Beleidung muss eine 16-Jährige rechnen, nachdem sie sich am Donnerstag (26.02.2026) massiv gegen polizeiliche Maßnahmen wehrte.

Die 16-Jährige hatte sich gegen 19:30 Uhr auf einem Parkplatz in der Korntaler Straße in Münchingen aufgehalten. Dabei soll sie Zeugenangaben zufolge keine Hose getragen haben, weshalb Passanten die Polizei verständigten.

Als die Polizeibeamtinnen und -beamten kurz darauf die 16-Jährige zur Aushändigung ihres Personalausweises aufforderten, attackierte diese unvermittelt die Einsatzkräfte und wehrte sich gegen sämtliche Maßnahmen. Dabei äußerte sie fortlaufend Beleidigungen. Letztlich musste die Jugendliche zu Boden gebracht und ihr Handschließen angelegt werden. Die Nacht musste sie in einer Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Ditzingen verbringen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell