Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: 39-Jähriger beschädigt Streifenwagen und legt sich mit Einsatzkräften an

Ludwigsburg (ots)

Wohl aus Wut auf die Polizei allgemein beschädigte ein 39 Jahre alter Mann am Donnerstag (26.02.206) gegen 17.50 Uhr einen Streifenwagen, der vor dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz in der Heilbronner Straße in Vaihingen an der Enz stand. Der Mann trat einen Außenspiegel ab, wurde dabei allerdings von einer Zeugin beobachtet, die hierauf beim Polizeirevier klingelte und den Vorfall meldete. Als zwei Polizisten nach draußen gingen, befand sich der 39-Jährige noch vor dem Dienstgebäude und schrie umher. Aufforderungen sich ruhig zu verhalten und sich auszuweisen, ignorierte der Mann. Da er mit erhobenen Fäusten und unter Geschrei auf die beiden Polizisten zuging, sollten ihm Handschließend angelegt werden. Doch der Tatverdächtige wehrte sich und musste letztlich zu Boden gebracht werden, wobei er leichte Verletzungen erlitt. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen beim Polizeirevier wurde der 39-Jährige auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

