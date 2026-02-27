PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: Einbruch in ein Café in der Industriestraße

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Täter drang am Donnerstag (26.02.2026) zwischen 00:15 Uhr und 15:10 Uhr in ein Café in der Industriestraße in Großsachsenheim ein. Das Innere der Gaststätte wurde durchsucht und aus einer Kasse mindestens 250 Euro Bargeld entwendet. Außerdem brach der Täter zwei Spielautomaten auf und stahl das enthaltene Bargeld in noch unbekannter Höhe. Wie hoch der Gesamtsachschaden ist, der verursacht wurde, ist unter anderem noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Polizeiposten Sachsenheim, Tel. 07147 27406-0 oder E-Mail vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de, bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

