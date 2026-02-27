Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Motorradfahrerin nach Unfall mit PKW schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (26.02.2026) kam es gegen 16:30 Uhr auf der Mühlackerstraße (Kreisstraße 1004) bei Sindelfingen zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Eine 44-jährige Jeep-Lenkerin befuhr die Mühlackerstraße in Richtung der Darmsheimer Straße. Zeitgleich fuhr eine 16-jährige Motorradfahrerin auf der Mühlackerstraße in die Gegenrichtung. Als die 44-Jährige nach links auf die Rheinstraße abbiegen wollte, übersah sie mutmaßlich die Motorradfahrerin und es kam zu einer Kollision. Die 16-Jährige wurde dabei schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell