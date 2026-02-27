PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Motorradfahrerin nach Unfall mit PKW schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (26.02.2026) kam es gegen 16:30 Uhr auf der Mühlackerstraße (Kreisstraße 1004) bei Sindelfingen zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Eine 44-jährige Jeep-Lenkerin befuhr die Mühlackerstraße in Richtung der Darmsheimer Straße. Zeitgleich fuhr eine 16-jährige Motorradfahrerin auf der Mühlackerstraße in die Gegenrichtung. Als die 44-Jährige nach links auf die Rheinstraße abbiegen wollte, übersah sie mutmaßlich die Motorradfahrerin und es kam zu einer Kollision. Die 16-Jährige wurde dabei schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 27.02.2026 – 12:56

    POL-LB: Gerlingen: Männer erschleichen sich Zutritt in Wohnung

    Ludwigsburg (ots) - Gegen 10.30 Uhr klingelte ein noch unbekannter Mann an einer Haustür in der Max-Eyth-Straße in Gerlingen. Als der Bewohner ihm öffnete, gab der mit einer gelben Warnjacke bekleidete Mann an, er müsse die Heizung ablesen. Daraufhin wurde ihm Zutritt gewährt. Kurz darauf erschien ein angeblicher Kollege des Unbekannten. Nur wenig später machten ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 12:55

    POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: Einbruch in ein Café in der Industriestraße

    Ludwigsburg (ots) - Ein noch unbekannter Täter drang am Donnerstag (26.02.2026) zwischen 00:15 Uhr und 15:10 Uhr in ein Café in der Industriestraße in Großsachsenheim ein. Das Innere der Gaststätte wurde durchsucht und aus einer Kasse mindestens 250 Euro Bargeld entwendet. Außerdem brach der Täter zwei ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 12:47

    POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unbekannte beschädigten Fahrzeuge eines Autohauses

    Ludwigsburg (ots) - Zwischen Mittwoch (25.02.2026) 18:00 Uhr und Donnerstag (26.02.2026) 07:00 Uhr wurden vier Fahrzeugen eines Autohauses in der Berliner Straße in Bietigheim-Bissingen beschädigt. Unbekannte nahmen mutmaßlich Fragmente alter Marmorplatten, welche sich auf dem Gelände des Autohauses befanden, und warfen diese auf vier Gebrauchtwagen. Es entstand ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren