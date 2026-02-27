PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr: Rund 150.000 Euro Sachschaden nach Brand in Lebensmittelfabrik

Ludwigsburg (ots)

Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten am Freitag (27.02.2026) gegen 05:10 Uhr in die Rudolf-Diesel-Straße nach Murr aus, nachdem ein Brand in einer Lebensmittelfabrik gemeldet worden war. Am Einsatzort konnten die eingetroffenen Einsatzkräfte zunächst nur starkes Rauchgeschehen aus dem Inneren der Fabrik wahrnehmen. Nachdem Gebäudeteile der Fabrik belüftet wurden, konnten die Wehrkräfte einen Brand im Bereich der Kühlhäuser feststellen und löschen. Beim Auseinanderziehen der Brandlast kam es zu einem weiteren Brandherd, der ebenfalls durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr rasch gelöscht werden konnte. Für die Brandentstehung war nach derzeitigem Ermittlungsstand ein technischer Defekt an einem Kühlaggregat ursächlich. Durch den Brand entstand an dem Fabrikgebäude ein Sachschaden von rund 100.00 Euro. Ebenso wurden mehrere Tonnen Lebensmittel in Mitleidenschaft gezogen, der entstandene Sachschaden wird hier auf rund 50.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

