Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Drei Männer nach Diebstahl aus Pkw festgenommen

Ludwigsburg (ots)

Ein Zeuge konnte am Freitag (27.02.2026) gegen 00:45 Uhr mehrere Personen dabei beobachten, wie diese sich an einem geparkten Toyota in der Burgenlandstraße in Ludwigsburg zu schaffen machten. Als die Männer anschließend davonliefen, verständigte der Zeuge die Polizei und folgte ihnen.

Im Zuge sofort eingeleiteter polizeilicher Fahndungsmaßnahmen konnten kurz darauf drei Tatverdächtige im Alter von 20, 23 und 33 Jahren vorläufig festgenommen werden. Diese hatten aus dem mutmaßlich unverschlossenen Toyota rund zehn Euro in bar gestohlen.

Es besteht der Verdacht, dass die drei noch weitere Fahrzeuge aufgebrochen und aus diesen Alltagsgegenstände wie zum Beispiel einen USB-Stick und einen Garagentoröffnen entwendet haben könnten.

Der Polizeiposten Oststadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sowie etwaige weitere Geschädigte sich unter der Tel. 07141 29920-0 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

