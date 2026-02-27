PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Stuttgart: nach Unfallflucht sucht Polizei Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Noch Zeugen sucht die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg nachdem es am Freitag (27.02.2026) gegen 08.30 Uhr im Bereich der Anschlussstelle Stuttgart-Degerloch zu einer Unfallflucht gekommen ist. Ein 54 Jahre alter LKW-Lenker, der zwei 45 und 57 Jahre alte Mitfahrer an Bord hatte, war auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs. Von der Bundesstraße 27 aus Richtung Tübingen kommend befuhren ein bislang unbekannter PKW-Lenker und ein ebenfalls unbekannter Lenker eines LKW mit Anhänger die parallel verlaufenden Beschleunigungsstreifen. Der PKW befand sich zunächst hinter dem LKW mit Anhänger. Allerdings überholte der PKW-Lenker im weiteren Verlauf den LKW mit Anhänger über eine Sperrfläche, wobei er auf die Fahrbahn des 54-jährigen LKW-Lenkers geriet und mit diesem zusammenstieß. Dieser alarmierte die Polizei. An dem LKW entstand hierdurch ein Sachschaden von rund 4.000 Euro. Trotz des Schadens am LKW und obwohl auch an dem PKW ein Sachschaden entstanden war, setzte der Unbekannte im PKW, bei dem sich um einen Renault Clio gehandelt haben könnte, seine Fahrt fort. Auch der Fahrer des LKW mit Anhänger fuhr weiter. Die Polizei nimmt unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 27.02.2026 – 14:57

    POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 35.000 Euro Sachschaden nach Unfall in der Stuttgarter Straße

    Ludwigsburg (ots) - Am Freitag (27.02.2026) gegen 11:15 Uhr kam es in der Stuttgarter Straße in Bietigheim-Bissingen zu einem Verkehrsunfall. Ein 76-jähriger Mercedes-Lenker befuhr die Stuttgarter Straße aus Richtung Ludwigsburg kommend. Auf Höhe des Kreuzungsbereich Stuttgarter Straße und Gröninger Weg kam der Senior mutmaßlich aufgrund einer medizinischen ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 13:52

    POL-LB: Ludwigsburg: Drei Männer nach Diebstahl aus Pkw festgenommen

    Ludwigsburg (ots) - Ein Zeuge konnte am Freitag (27.02.2026) gegen 00:45 Uhr mehrere Personen dabei beobachten, wie diese sich an einem geparkten Toyota in der Burgenlandstraße in Ludwigsburg zu schaffen machten. Als die Männer anschließend davonliefen, verständigte der Zeuge die Polizei und folgte ihnen. Im Zuge sofort eingeleiteter polizeilicher ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 13:28

    POL-LB: Gärtringen-Rohrau: 45-jährige Motorradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

    Ludwigsburg (ots) - Am Donnerstag (26.02.2026) kam es gegen 15:00 Uhr auf der Kreisstraße 1045 (K1045) kurz nach Rohrau in einer Linkskurve zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 45-jährige Motorradfahrerin stürzte vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit alleinbeteiligt auf die Fahrbahn. Sie erlitt dabei schwere Verletzungen und musste vom ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren