Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Stuttgart: nach Unfallflucht sucht Polizei Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Noch Zeugen sucht die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg nachdem es am Freitag (27.02.2026) gegen 08.30 Uhr im Bereich der Anschlussstelle Stuttgart-Degerloch zu einer Unfallflucht gekommen ist. Ein 54 Jahre alter LKW-Lenker, der zwei 45 und 57 Jahre alte Mitfahrer an Bord hatte, war auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs. Von der Bundesstraße 27 aus Richtung Tübingen kommend befuhren ein bislang unbekannter PKW-Lenker und ein ebenfalls unbekannter Lenker eines LKW mit Anhänger die parallel verlaufenden Beschleunigungsstreifen. Der PKW befand sich zunächst hinter dem LKW mit Anhänger. Allerdings überholte der PKW-Lenker im weiteren Verlauf den LKW mit Anhänger über eine Sperrfläche, wobei er auf die Fahrbahn des 54-jährigen LKW-Lenkers geriet und mit diesem zusammenstieß. Dieser alarmierte die Polizei. An dem LKW entstand hierdurch ein Sachschaden von rund 4.000 Euro. Trotz des Schadens am LKW und obwohl auch an dem PKW ein Sachschaden entstanden war, setzte der Unbekannte im PKW, bei dem sich um einen Renault Clio gehandelt haben könnte, seine Fahrt fort. Auch der Fahrer des LKW mit Anhänger fuhr weiter. Die Polizei nimmt unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de Hinweise entgegen.

