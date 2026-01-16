Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Sondereinsatz der Direktion Verkehr im Krefelder Stadtgebiet

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (15. Januar 2026) führte die Direktion Verkehr der Polizei Krefeld von 7:30 bis 13:30 Uhr einen Sondereinsatz im Krefelder Stadtgebiet durch. Unterstützt wurden sie dabei von Kräften der Bereitschaftspolizei in Duisburg. Ziel des Einsatzes war es, die Verkehrssicherheit nachhaltig zu erhöhen und das Gefahrenbewusstsein der Verkehrsteilnehmer zu stärken. Die Einsatzkräfte kontrollierten das Verhalten im Straßenverkehr von Autofahrern, Radfahrern, E-Scooter-Fahrern und Fußgängern. Dabei wurden sie auf viele unterschiedliche Verstöße aufmerksam: 25 Autofahrer waren zu schnell unterwegs, zwölf Radfahrer mussten ein Verwarngeld zahlen, weil sie während der Fahrt ihr Mobiltelefon benutzt haben, und sieben Autofahrer waren nicht angeschnallt. Bei den mobilen und stationären Kontrollen in unterschiedlichen Teilen Krefelds, wurden noch weitere Verstöße im Laufe des Vormittags festgestellt: Insgesamt fertigte die Polizei zwei Strafanzeigen, 12 Ordnungswidrigkeitenanzeigen und erteilten 61 Verwarngelder.

(26)

