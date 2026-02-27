PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: 24-Jähriger bei Auseinandersetzung schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit zunächst lebensgefährlichen Verletzungen war ein 24-Jähriger am Freitag (27.02.2026) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden, nachdem er im Bereich der Spitalstraße in Vaihingen an der Enz in eine handgreifliche Auseinandersetzung verwickelt war. Der junge Mann war gegen 12:30 Uhr aus noch ungeklärten Gründen mit einem 29-Jährigen in Streit geraten. Dabei verletzte der 29-jährige Tatverdächtige den 24-Jährigen mutmaßlich mit einem Messer schwer.

Auch der Tatverdächtige erlitt leichte Verletzungen, die kurzzeitig in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Er wurde vorläufig festgenommen.

Der 24-Jährige befindet sich derzeit außer Lebensgefahr.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen, die andauern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

