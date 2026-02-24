PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch-Baiertal/Rhein-Neckar-Kreis: Frontalzusammenstoß, PM Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6222445) ereignete sich am Montagmorgen gegen 06:40 Uhr in einem Kurvenbereich der Wieslocher Straße ein Unfall.

Ein 32-jähriger Autofahrer fuhr mit seinem Mercedes-Benz entlang der Wieslocher Straße in Richtung Schatthäuser Straße. Im Kurvenbereich, auf Höhe eines Einkaufsmarktes, kam der Autofahrer nach links von seiner Fahrspur ab und geriet, ersten Unfallermittlungen zufolge, aufgrund seines übermüdeten Zustandes in den Gegenverkehr, wo er anschließend mit einem entgegenkommenden VW einer 54-Jährigen kollidierte.

Sowohl der Unfallverursacher als auch die VW-Fahrerin wurden durch den Zusammenstoß verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Gesamtsachschadenshöhe liegt bei etwa 35.000 Euro.

Für den Zeitraum der Rettungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme musste die Straße gesperrt werden. Die Vollsperrung konnte gegen 07:45 Uhr wieder aufgehoben werden.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 24.02.2026 – 07:30

    POL-MA: Wiesloch-Baiertal/Rhein-Neckar-Kreis: Frontalzusammenstoß, PM Nr. 1

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Aufgrund eines Frontalzusammenstoßes zweier Pkw gegen 06:40 Uhr befinden sich Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes in der Wieslocher Straße im Einsatz. Aufgrund der Unfallaufnahme kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Nähere Informationen liegen derzeit noch nicht vor. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 15:08

    POL-MA: Mannheim: Trickbetrüger erbeuten Schmuck und Bargeld - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Am Freitagnachmittag gegen 14 Uhr klingelten zwei bisher unbekannte Männer an der Tür einer Seniorin in der Mönchstraße. Unter dem Vorwand, die Leitungen überprüfen zu müssen, verschafften sich die Trickbetrüger Zutritt zur Wohnung. Während einer der Täter die Frau in ein Gespräch verwickelte, durchsuchte sein Komplize unterdessen die ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 15:01

    POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: E-Scooter-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Mannheim (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag im Brühler Ortsteil Rohrhof wurde ein 48-jähriger E-Scooter-Fahrer schwer verletzt. Der 48-Jährige war gegen 17:20 Uhr mit einem E-Scooter auf der Mittelinsel des Kreisverkehrs an der Brühler Straße unterwegs. Als er auf die reguläre Fahrbahn wechselte, stieß er mit dem Mercedes eines 32-jährigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren