Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch-Baiertal/Rhein-Neckar-Kreis: Frontalzusammenstoß, PM Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6222445) ereignete sich am Montagmorgen gegen 06:40 Uhr in einem Kurvenbereich der Wieslocher Straße ein Unfall.

Ein 32-jähriger Autofahrer fuhr mit seinem Mercedes-Benz entlang der Wieslocher Straße in Richtung Schatthäuser Straße. Im Kurvenbereich, auf Höhe eines Einkaufsmarktes, kam der Autofahrer nach links von seiner Fahrspur ab und geriet, ersten Unfallermittlungen zufolge, aufgrund seines übermüdeten Zustandes in den Gegenverkehr, wo er anschließend mit einem entgegenkommenden VW einer 54-Jährigen kollidierte.

Sowohl der Unfallverursacher als auch die VW-Fahrerin wurden durch den Zusammenstoß verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Gesamtsachschadenshöhe liegt bei etwa 35.000 Euro.

Für den Zeitraum der Rettungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme musste die Straße gesperrt werden. Die Vollsperrung konnte gegen 07:45 Uhr wieder aufgehoben werden.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell