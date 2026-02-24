POL-MA: Wiesloch-Baiertal/Rhein-Neckar-Kreis: Frontalzusammenstoß, PM Nr. 1

Mannheim (ots) - Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete zwischen 14 Uhr und 16 Uhr am Sonntag mehrere Gegenstände aus einem im Quadrat U 6 geparkten Auto. Bislang ist unklar, wie in das Fahrzeug eingedrungen wurde. Aus dem Innenraum wurden ein Laptop, eine Dockingstation, zwei Bildschirme sowie eine dunkelblaue Jacke gestohlen. Der Wert der Gegenstände wird auf 5.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier ...

