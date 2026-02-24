PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch-Baiertal/Rhein-Neckar-Kreis: Frontalzusammenstoß, PM Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aufgrund eines Frontalzusammenstoßes zweier Pkw gegen 06:40 Uhr befinden sich Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes in der Wieslocher Straße im Einsatz. Aufgrund der Unfallaufnahme kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Nähere Informationen liegen derzeit noch nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

