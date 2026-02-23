Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: E-Scooter-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mannheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag im Brühler Ortsteil Rohrhof wurde ein 48-jähriger E-Scooter-Fahrer schwer verletzt.

Der 48-Jährige war gegen 17:20 Uhr mit einem E-Scooter auf der Mittelinsel des Kreisverkehrs an der Brühler Straße unterwegs. Als er auf die reguläre Fahrbahn wechselte, stieß er mit dem Mercedes eines 32-jährigen Mannes zusammen, der mit seinem Fahrzeug gerade von der Nibelungenstraße in den Kreisverkehr einfuhr.

Der 48-jährige E-Scooter-Fahrer stürzte auf die Fahrbahn und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Da er deutliche Anzeichen für einen vorangegangenen Alkoholkonsum zeigte, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Während der Unfallaufnahme wurde der Kreisverkehr vorübergehend gesperrt.

Die weiteren Ermittlungen des Verkehrsdienstes Mannheim wegen Gefährdung des Straßenverkehrs dauern an.

