Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Kabeldiebe festgenommen

Mannheim (ots)

Am Sonntagnachmittag wurden der Polizei mehrere Personen gemeldet, die sich unbefugt auf einer Baustelle in der Schlachthofstraße aufhielten. Zwei Streifen des Polizeireviers Mannheim-Oststadt konnten vier Tatverdächtige um kurz nach 14 Uhr dort auf frischer Tat vorläufig festnehmen. Es stellte sich heraus, dass sie Kabel von der umzäunten Baustelle stehlen wollten. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Tatverdächtigen müssen sich nun wegen Hausfriedensbruch sowie wegen versuchten Diebstahls verantworten.

