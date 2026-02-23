PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Kabeldiebe festgenommen

Mannheim (ots)

Am Sonntagnachmittag wurden der Polizei mehrere Personen gemeldet, die sich unbefugt auf einer Baustelle in der Schlachthofstraße aufhielten. Zwei Streifen des Polizeireviers Mannheim-Oststadt konnten vier Tatverdächtige um kurz nach 14 Uhr dort auf frischer Tat vorläufig festnehmen. Es stellte sich heraus, dass sie Kabel von der umzäunten Baustelle stehlen wollten. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Tatverdächtigen müssen sich nun wegen Hausfriedensbruch sowie wegen versuchten Diebstahls verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 14:37

    POL-MA: Mannheim: Sachbeschädigung am Vogelstang-See - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Am Freitagvormittag informierten mehrere Personen die Polizei darüber, dass die am Vortag gepflanzten Bäume am Rande des Fußwegs um den Vogelstang-See durch Unbekannte gewaltsam aus der Erde gerissen wurden. Zudem entfernte die Täterschaft die zugehörigen Baumpfähle und ließ diese auf dem Gehweg zurück. Der Vandalismus betraf insgesamt sechs ...

    mehr
  • 22.02.2026 – 23:59

    POL-MA: Mannheim: Polizeihubschrauber im Einsatz PM Nr. 2

    Mannheim (ots) - Der Einsatz des Polizeihubschraubers ist mittlerweile beendet. Die Suchmaßnahmen am Boden dauern weiterhin an. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim Führungs- und Lagezentrum Kai Wimmer Telefon: 0621 174-1111 E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren