Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Körperverletzungen während des Fastnachtsumzugs - Weitere Zeugen und Geschädigte gesucht

Heidelberg (ots)

Am Fastnachtsdienstag, 17.02.2026, kam es während des Fastnachtsumzugs in Heidelberg zu Körperverletzungen durch eine vierköpfige Personengruppe.

Die Gruppe fiel gegen 16:00 Uhr in der Hauptstraße / Ecke Brunnengasse auf, als sie verschiedene Gegenstände - darunter Plastik- und Glasflaschen - in die Menschenmenge warf. Nach Angaben eines Zeugen soll dabei auch ein 2-jähriges Kind getroffen worden sein.

Als Rettungskräfte und eine Passantin die vier jungen Männer im Alter von 16 bis 25 Jahren ansprachen, wurden diese handgreiflich. Dabei wurde die Passantin durch einen Tritt in den Bauch und ein Rettungssanitäter durch einen Schlag in den Rücken leicht verletzt. Die vier Tatverdächtigen konnten von Polizeikräften festgenommen und zum Polizeirevier Heidelberg-Mitte gebracht werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder auf freien Fuß entlassen. Zuvor wurde ihnen ein Platzverweis für die Altstadt und den Marktplatz ausgesprochen.

Weitere Geschädigte, die durch das Verhalten der jungen Männer verletzt wurden, sowie Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter Tel.: 06221/1857-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell