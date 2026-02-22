POL-MA: Mannheim: Polizeihubschrauber im Einsatz PM Nr. 1
Mannheim (ots)
Derzeit suchen Polizei- und Rettungskräfte in den Stadtteilen Gartenstadt und Schönau sowie dem angrenzenden Waldgebiet nach einer weiblichen Person, die sich eventuell in einer hilflosen Lage befindet. Ein Polizeihubschrauber und ein Mantrailer-Hund befinden sich ebenfalls im Einsatz. Es wird nachberichtet.
