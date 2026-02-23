LPI-J: Rauchentwicklung in Kahla
Saale-Holzland (ots)
Ein ausgelöster Brandmelder führte Sonntagabend zu einem Feuerwehreinsatz in Kahla. Nach ersten Erkenntnissen führte ein nicht betriebssicherer Ofen zu starker Rauchentwicklung. Die entstandenen Rauchgase zogen in eine darüber liegende Wohnung. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Wie es zu der Rauchentwicklung kommen konnte ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell