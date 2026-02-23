PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rauchentwicklung in Kahla

Saale-Holzland (ots)

Ein ausgelöster Brandmelder führte Sonntagabend zu einem Feuerwehreinsatz in Kahla. Nach ersten Erkenntnissen führte ein nicht betriebssicherer Ofen zu starker Rauchentwicklung. Die entstandenen Rauchgase zogen in eine darüber liegende Wohnung. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Wie es zu der Rauchentwicklung kommen konnte ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

