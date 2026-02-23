LPI-J: Trunkenheit führt zu Anzeige
Saale-Holzland (ots)
Eine 70-jährige Mitarbeiterin einer Tankstelle in Hermsdorf meldete Sonntagmittag der Polizei einen augenscheinlich betrunkenen Autofahrer. Dieser fuhr nach dem Tankvorgang los und touchierte nach Zeugenangaben beinahe eine Fußgängerin. Die hinzugerufene Polizei konnte den 57-jährigen PKW-Fahrer im Nahbereich feststellen und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Er wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und der Führerschein beschlagnahmt. Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.
