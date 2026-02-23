PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Trunkenheit führt zu Anzeige

Saale-Holzland (ots)

Eine 70-jährige Mitarbeiterin einer Tankstelle in Hermsdorf meldete Sonntagmittag der Polizei einen augenscheinlich betrunkenen Autofahrer. Dieser fuhr nach dem Tankvorgang los und touchierte nach Zeugenangaben beinahe eine Fußgängerin. Die hinzugerufene Polizei konnte den 57-jährigen PKW-Fahrer im Nahbereich feststellen und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Er wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und der Führerschein beschlagnahmt. Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

