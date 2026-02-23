LPI-J: Trunkenheit führt zu Anzeige

Weimar (ots) - Ein Mann im Alter von 36-Jahren fuhr am Sonntag mit seinem Auto die Landstraße 1055 von Schwerstedt in Richtung Berlstedt. Vor ihm befand sich ein Fahrzeug was dem Mann offenbar zu langsam fuhr. Er setzte zum Überholen an und kam dabei aber zu weit nach links an den Fahrbahnrand. Der Mann verlor die Kontrolle und das Auto geriet ins Schleudern. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen Baum. Glücklicherweise kam es zu keiner schlimmeren ...

