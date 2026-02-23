Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rassistische Beleidigung in Weimar-Nord

Weimar (ots)

Ein 25-Jähriger aus der Türkei, meldete in der Nacht von Sonntag auf Montag, dass er und seine zwei Begleiter von einem Mann bedroht wurden. Sie gerieten aus bisher ungeklärter Ursache mit dem unbekannten Mann in Streit. Im Zuge der Streitigkeit wurde einer der drei Männer rassistisch beleidigt. Nun wollte die Gruppe gehen, doch der Mann verfolgte sie und zog ein Messer und hielt es vor seinem Körper. Die Gruppe rief die Polizei. Daraufhin entfernte sich der Mann mit seiner weiblichen Begleitung. Trotz sofort eingeleiteter Suchmaßnahmen, konnten die beiden Personen nicht mehr festgestellt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell