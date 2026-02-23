PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rassistische Beleidigung in Weimar-Nord

Weimar (ots)

Ein 25-Jähriger aus der Türkei, meldete in der Nacht von Sonntag auf Montag, dass er und seine zwei Begleiter von einem Mann bedroht wurden. Sie gerieten aus bisher ungeklärter Ursache mit dem unbekannten Mann in Streit. Im Zuge der Streitigkeit wurde einer der drei Männer rassistisch beleidigt. Nun wollte die Gruppe gehen, doch der Mann verfolgte sie und zog ein Messer und hielt es vor seinem Körper. Die Gruppe rief die Polizei. Daraufhin entfernte sich der Mann mit seiner weiblichen Begleitung. Trotz sofort eingeleiteter Suchmaßnahmen, konnten die beiden Personen nicht mehr festgestellt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 08:00

    LPI-J: Fingierter Fahrzeugverkauf

    Jena (ots) - Ein 42-Jähriger wollte Anfang Februar über ein Online-Portal einen Transporter kaufen. Er kam an einen Kontakt, welcher sich als US-Soldat ausgab. Über mehrere E-Mails erhielt der Mann nun die Kontodaten und überwies einen Betrag von über 18.000 Euro. Er erhielt auch einen Liefertermin, doch dieser verstrich und der vermeintliche Käufer meldete sich nicht mehr. Am vergangen Freitag erstattete der 42-Jährige nun Anzeige wegen Betruges. Die Polizei hat die ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 08:00

    LPI-J: Einbruch in Einfamilienhaus

    Jena (ots) - Im Rahmen von Ermittlungen in einem Fall von Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen, wurde der Einbruch in ein Einfamilienhaus in Wenigenjena bekannt. Unbekannte sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag über den in das Gebäude gewaltsam eingedrungen. Das gesamte Gebäude wurde nach Wertsachen durchsucht. Was tatsächlich gestohlen wurde, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch unbekannt. Der entstandene Sachschaden der beim Einbruch entstanden ist, wird auf ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 08:00

    LPI-J: Streit unter Nachbarn eskaliert

    Jena (ots) - Zwischen einem 77-Jährigen und einem 54-Jährigen herrscht in Jena Winzerla schon längere Zeit Streit. Am vergangenen Sonntagmorgen eskalierte dieser nun. Aus bisher nicht bekannten Gründen, nahm der 77-Jährige ein Pfefferspray und sprühte dieses in das Gesicht des 54-Jährigen. Trotz beeinträchtigter Sehfähigkeit setzte sich dieser zur Wehr und schlug mit der Faust gegen den Kopf des vermeintlichen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren