Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fingierter Fahrzeugverkauf

Jena (ots)

Ein 42-Jähriger wollte Anfang Februar über ein Online-Portal einen Transporter kaufen. Er kam an einen Kontakt, welcher sich als US-Soldat ausgab. Über mehrere E-Mails erhielt der Mann nun die Kontodaten und überwies einen Betrag von über 18.000 Euro. Er erhielt auch einen Liefertermin, doch dieser verstrich und der vermeintliche Käufer meldete sich nicht mehr. Am vergangen Freitag erstattete der 42-Jährige nun Anzeige wegen Betruges. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen.

