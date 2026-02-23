Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Streit unter Nachbarn eskaliert

Jena (ots)

Zwischen einem 77-Jährigen und einem 54-Jährigen herrscht in Jena Winzerla schon längere Zeit Streit. Am vergangenen Sonntagmorgen eskalierte dieser nun. Aus bisher nicht bekannten Gründen, nahm der 77-Jährige ein Pfefferspray und sprühte dieses in das Gesicht des 54-Jährigen. Trotz beeinträchtigter Sehfähigkeit setzte sich dieser zur Wehr und schlug mit der Faust gegen den Kopf des vermeintlichen Aggressors. Hinzugerufene Polizeibeamte nahmen sich der Sache an. Beide Personen waren nach der Auseinandersetzung leicht verletzt. Der Jüngere, der Streitbeteiligten wurde für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

