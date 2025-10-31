Feuerwehr Bergheim

FW Bergheim: Substanz am Bergheimer Finanzamt verkippt Gebäude durch Feuerwehr geräumt - Keine Verletzten

Bergheim (ots)

Bergheim - Am Freitagmorgen wurde die Feuerwehr Bergheim gegen 07:35 Uhr zu einem Einsatz am Finanzamt in der Rathausstraße in Bergheim alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen wurde dort eine Substanz mit beißendem Geruch, ähnlich wie Buttersäure, sowohl außerhalb des Gebäudes als auch in einem Briefkasten verschüttet.

Die Einsatzkräfte räumten das betroffene Gebäude. Ein Trupp unter Atemschutz führte Messungen im Inneren durch. Außerdem lüfteten die Feuerwehrleute das Gebäude mit Hochleistungslüftern. Des Weiteren räumten sie den betroffenen Briefkasten aus. Verletzt wurde niemand.

Nach Abschluss der Maßnahmen konnte der Einsatz gegen 8:45 Uhr beendet werden. Im Einsatz waren 35 Kräfte der hauptamtlichen Wache und der ehrenamtlichen Einheiten Bergheim, Thorr sowie die Messeinheit Bedburg-Kirchherten unter der Leitung von Brandamtsrat Ulrich Braun. Aussagen zur Ursache sowie zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr nicht machen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Bergheim, übermittelt durch news aktuell